МИНСК, 9 апр — ПРАЙМ. Белоруссия в апреле-мае может выбрать площадку в Мурманской области для строительства морского терминала, сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис. Белорусский посол рассказал о создании общих рынков электроэнергии и газа

"Уже экспертная группа — минтранс Республики Беларусь с экспертами, с "Беларуськалием" — была у нас здесь, изучили несколько площадок. Уже на месте, а не просто по документам и по бумагам. Поэтому сейчас идет детальная окончательная отработка", — сказал Чибис в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. Он отметил, что в Мурманской области ждут "очередной визит руководства правительства Республики Беларусь в апреле-мае этого года, чтобы уже зафиксировать площадку, где будет построен этот терминал".

"Поэтому все в активной стадии. И грузооборот планируется от 5 до 7 миллионов тонн. Преимущественно, конечно, белорусские удобрения. Любое направление. Что восток, что запад. У нас без ограничений выход в мировой океан. И конечно, это гарантирует, скажем так, свободу и суверенитет поставки того груза, который есть", — подчеркнул российский губернатор.

В начале марта министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко говорил, что Белоруссия изучает целесообразность строительства в Мурманской области России терминала, но интересуется и возможностью проекта создания там собственного морского порта. Он уточнил, что решение будет принято в этом году.

В конце февраля пресс-служба минэкономики Белоруссии сообщала, что белорусская делегация во время визита в Мурманскую область обсудила вопрос строительства портовой инфраструктуры в регионе для обслуживания белорусских грузов.

В сентябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен сотрудничать с Мурманской областью с целью экспорта через порты своих грузов, в первую очередь калийных удобрений. В августе премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что план Минска по развитию собственных портовых мощностей предполагает один базовый порт и отдельные перегрузочные мощности в других портах. Он заявил, что, в частности, Минску интересна перевалка грузов через порт Мурманска.

В октябре в эфире белорусского телевидения губернатор Мурманской области заявил, что Белоруссия может использовать для перевалки своих экспортных грузов действующие портовые мощности в этом российском регионе, но есть вариант строительства нового терминала под интересы Минска.