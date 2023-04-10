МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировой экономический кризис, в течение которого реализуются проблемы в банках, произойдет сдувание "пузырей" в различных активах, коррекция фондовых рынков и подавление инфляции, продлится до 2024 года включительно, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Задорнов назвал главных "жертв" нового мирового финансового кризиса

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом влияние кризиса будет значительно сильнее — во многом из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой, заявил он ранее.

"Смотря о чем мы говорим. Если о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, "сдувании" венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы", — прокомментировал он вопрос о сроках кризиса.

При этом уже началась коррекция на западных фондовых рынках и кризис в банковском секторе, поэтому здесь сроки — горизонт конца 2023 — начала 2024 года. Задорнов рассказал, сколько займет переход мира на расчеты в нацвалютах

В начале марта в США закрылся Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в стране после глобального финансового кризиса 2008 года. Затем власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. На этом фоне начали разгораться опасения по поводу возможного кризиса в банковской системе США — акции банковского сектора начали проседать, потянув за собой и европейские кредитные организации.

Самым заметным случаем стал швейцарский Credit Suisse, чьи акции обвалились до исторических минимумов. На этом фоне была заключена сделка по "спасательному" выкупу банка другой швейцарской кредитной организацией UBS за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). При этом центробанк страны заявил, что Credit Suisse и UBS смогут получить финансовую помощь на сумму до 109 миллиардов франков.

Как следствие, в США за две недели с 8 по 22 марта клиенты забрали с банковских депозитов 300 миллиардов долларов. Аналогичных данных по ЕС пока нет.

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