КИШИНЕВ, 10 апр — ПРАЙМ. Основными странами, куда Молдавия экспортирует большую часть своей продукции, стали Румыния, Италия и Германия, сообщила пресс-служба миссии ЕС в Кишиневе со ссылкой на Национальное бюро статистики. Молдавия намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана

"Государства Европейского союза — главнейший рынок сбыта для продуктов и товаров из Молдавии. Так, в 2022 году Молдавия экспортировала в Румынию товаров на сумму свыше 1,23 миллиарда долларов, то есть на 48,9% больше, чем в предыдущем", — сообщается на странице миссии в Facebook*.

В топ рейтинга, основанного на данных Национального бюро статистики Молдавии, также вошли Италия и Германия. В эти страны было отправлено 7,6% и 5,3% всех экспортированных Молдавией товаров.

Основными товарами, которые направляются из Молдавии в ЕС, являются электромашины и электроаппаратура. На втором месте расположились масличные семена и плоды, следом идут растительные жиры и масла. Также в ЕС востребованы зерновые, одежда и аксессуары, овощи, фрукты и мебель из Молдавии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

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