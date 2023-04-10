МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Увеличение количества многодетных семей будет способствовать развитию российской экономики, заявила на круглом столе в Госдуме на тему законодательного обеспечения создания условий для увеличения рождаемости в России вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Задорнов рассказал, сколько продлится новый мировой экономический кризис

"Только за счет многодетности можем говорить хоть сколько-нибудь о росте демографического потенциала… за многодетной семьёй пойдет развитие экономики, это решение кадровых проблем", — пояснила она.

Кроме того, она назвала три направления решения проблемы демографического кризиса:

повышение благополучия семьи,

воспитание детей в духе традиционных ценностей,

инфраструктура семьи.

Ранее Кузнецова отмечала, что концепция "плюс ребенок — плюс ресурс", то есть наделение многодетных семей ресурсами и поддержкой, должна войти в основу законодательных инициатив с целью повышения доходов таких семей.

Также она выделяла проблему развития семейноориентированной инфраструктуры в туристической отрасли.

Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован 9 ноября. В нем сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".