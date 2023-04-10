МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировой кризис пока касается России лишь опосредованно из-за обрыва в прошлом году экономических связей с США и ЕС, поддержу ситуации оказывает и развитие сотрудничества с Азией, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Задорнов рассказал, сколько продлится новый мировой экономический кризис

По оценке бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, мировая экономика уже сейчас находится в кризисе, впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы. Об этом экономист рассказал в интервью агентству. Главными причинами этого кризиса он назвал продолжительный период "бесплатных" денег и накачивание ими экономики, ковид, торговые войны и внешнеполитическое обострение.

"Россию кризис касается опосредованно. Привычные связи в движении спекулятивного капитала оборваны в прошлом году, нерезидентов на финансовом рынке фактически нет. Правда, если кризис в США и ЕС перейдет в активную фазу, это вызовет снижение товарного рынка. И вот тогда влияние на нашу экономику будет ощущаться острее — все-таки экспортная ориентированность на сырье превалирует", — рассуждает Зельцер.

При этом Китай "переоткрылся", сняты ковидные барьеры, а значит, частично китайский сырьевой спрос может перекрыть "выбытие" других экономик Старого Света, добавляет эксперт. "И здесь у нас есть некоторая поддержка — ускорение сотрудничества со странами Азии по многим направлениям, включая экспорт, импорт, расчеты, да и оценка политической ситуации, позволяют российской экономике чувствовать себя относительно спокойно. И уже нельзя исключать, что вскоре инфляция в нашей стране вдруг станет ниже, чем на Западе, а темп экономического роста выше", — предположил он.