Эксперт Зельцер: новый мировой экономический кризис затронет Россию опосредованно
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировой кризис пока касается России лишь опосредованно из-за обрыва в прошлом году экономических связей с США и ЕС, поддержу ситуации оказывает и развитие сотрудничества с Азией, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По оценке бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, мировая экономика уже сейчас находится в кризисе, впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы. Об этом экономист рассказал в интервью агентству. Главными причинами этого кризиса он назвал продолжительный период "бесплатных" денег и накачивание ими экономики, ковид, торговые войны и внешнеполитическое обострение.
"Россию кризис касается опосредованно. Привычные связи в движении спекулятивного капитала оборваны в прошлом году, нерезидентов на финансовом рынке фактически нет. Правда, если кризис в США и ЕС перейдет в активную фазу, это вызовет снижение товарного рынка. И вот тогда влияние на нашу экономику будет ощущаться острее — все-таки экспортная ориентированность на сырье превалирует", — рассуждает Зельцер.
При этом Китай "переоткрылся", сняты ковидные барьеры, а значит, частично китайский сырьевой спрос может перекрыть "выбытие" других экономик Старого Света, добавляет эксперт. "И здесь у нас есть некоторая поддержка — ускорение сотрудничества со странами Азии по многим направлениям, включая экспорт, импорт, расчеты, да и оценка политической ситуации, позволяют российской экономике чувствовать себя относительно спокойно. И уже нельзя исключать, что вскоре инфляция в нашей стране вдруг станет ниже, чем на Западе, а темп экономического роста выше", — предположил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20230410/840332053.html