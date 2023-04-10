МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле может в ближайшие 10 лет снизиться до 40-45%, этот процесс будет ускоренным за счет использования независимых цифровых валют, заявил РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Названы сроки перехода в мире на расчеты в национальных валютах

Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил ранее в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

"Наиболее вероятно постепенное приближение структуры использования валют в международных расчетах к структуре мировой экономики. Учитывая это, доля использования доллара в мировой торговле может в ближайшие 10 лет снизиться до 40-45%. Это снижение будет ускорено развитием использования в международной торговле независимых цифровых валют", — считает Попов.

Так, по паритету покупательной способности экономика США, по оценкам МВФ, на 2023 год составляет около 15% мировой экономики и, по прогнозу фонда, в ближайшие годы ее доля будет снижаться, пояснил он. Схожие процессы ожидаются и в экономике ЕС, доля которой оценивается в 20%. При этом экономика Китая занимает уже более 19% мировой экономики, и его доля продолжит расти. Вес стран Юго-Восточной Азии в мировой экономике может превысить 45% в ближайшее десятилетие, добавил аналитик.

"Процесс построения многополярного мира неизбежно будет сопровождаться повышенной конкуренцией между "старыми" и "новыми" экономиками, что, в свою очередь, будет требовать постоянного снижения зависимости расчетных инструментов от геополитических рисков", — заключил Попов.