Эксперт Попов: доля доллара в мировой торговле упадет до 40-45 процентов за десять лет
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в мировой торговле может в ближайшие 10 лет снизиться до 40-45%, этот процесс будет ускоренным за счет использования независимых цифровых валют, заявил РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.
Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил ранее в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"Наиболее вероятно постепенное приближение структуры использования валют в международных расчетах к структуре мировой экономики. Учитывая это, доля использования доллара в мировой торговле может в ближайшие 10 лет снизиться до 40-45%. Это снижение будет ускорено развитием использования в международной торговле независимых цифровых валют", — считает Попов.
Так, по паритету покупательной способности экономика США, по оценкам МВФ, на 2023 год составляет около 15% мировой экономики и, по прогнозу фонда, в ближайшие годы ее доля будет снижаться, пояснил он. Схожие процессы ожидаются и в экономике ЕС, доля которой оценивается в 20%. При этом экономика Китая занимает уже более 19% мировой экономики, и его доля продолжит расти. Вес стран Юго-Восточной Азии в мировой экономике может превысить 45% в ближайшее десятилетие, добавил аналитик.
"Процесс построения многополярного мира неизбежно будет сопровождаться повышенной конкуренцией между "старыми" и "новыми" экономиками, что, в свою очередь, будет требовать постоянного снижения зависимости расчетных инструментов от геополитических рисков", — заключил Попов.
https://1prime.ru/state_regulation/20230410/840332789.html