МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным способом улучшения региональных демографических показателей. Стало известно, когда доля доллара в мировой торговле составит 40 процентов

В начале встречи глава государства отметил, что по основным направлениям социально-экономического развития Приморский край демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели. "Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы – не обойдем ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края", — сказал президент.

В ходе беседы Кожемяко рассказал российскому лидеру о жилищном вопросе. По его словам, 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря дальневосточной ипотеке. И это, по словам губернатора, является стимулом для молодежи оставаться на Дальнем Востоке.

"Но самый основательный способ — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты", — добавил Путин.