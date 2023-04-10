КИШИНЕВ, 10 апр — ПРАЙМ. Молдавия сменила основные рынки сбыта, за год экспорт в Россию сократился на 31%, при этом значительно увеличился объем торговли с ЕС, сообщил вице-премьер, министр экономического развития Дмитрий Алайба.

"За последние 15 лет в экономике Молдавии произошла резкая переориентация. Сегодня Европейский союз является крупнейшим рынком для молдавского экспорта. Экспорт в Россию упал на 31% за один только год", — написал Алайба в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он отметил, что в 2022 году в ЕС было экспортировано молдавской продукции на сумму более 2,54 миллиарда долларов. Стоимость экспорта в страны Европы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 32%.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская