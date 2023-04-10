ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Задорнов рассказал, сколько продлится новый мировой экономический кризис

"Мы так надеемся на уверенное восстановление (мировой экономики), которое все еще слабое", — сообщила она в понедельник на совместной сессии с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой "значительной инфляции", для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки, что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора.