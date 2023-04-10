Трамп предрек США скорое скатывание в третью мировую войну
Трамп: США скоро скатятся в третью мировую войну и будут воевать без боеприпасов
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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Если текущее положение вещей будет сохраняться, то США скоро скатятся в третью мировую войну, которую им придется вести "без боеприпасов", заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов", — написал он в социальных сетях.
Трамп не раз критиковал действующего президента США Джо Байдена в том, что тот допустил конфликт на Украине, создающий риск ядерной конфронтации Штатов и России.
"Оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которые у нас есть, — избавиться от Байдена", — подчеркнул экс-президент.