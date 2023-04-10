МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-март 2023 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 миллиона тонн, сообщил Росморречфлот. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

При этом, объем перевалки сухих грузов прибавил 17%, до 105,4 миллиона тонн, наливных грузов — увеличился на 4,2% до 114,8 миллиона тонн.

"Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,8% до 24,6 миллиона тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 7,3 миллиона тонн (+31,6%), наливных грузов — 17,3 миллиона тонн (-5,9 %)", — сообщает ведомство.

Отмечается уверенный рост грузооборота морских портов Балтийского бассейна. Он составил 64,8 миллиона тонн (+6,8%), из которых объём перевалки сухих грузов составил 26,3 миллиона тонн (+8,4%), наливных грузов — 38,5 миллиона тонн (+5,8%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,6% и составил 72,2 миллиона тонн. Из них объём перевалки сухих грузов прибавил 32,1% и составил 33,9 миллиона тонн, наливных грузов — 8,7%, до 38,3 миллиона тонн.

"Продолжил динамичный рост после прошлогоднего крутого спада и грузооборот морских портов Каспийского бассейна. За первый квартал он увеличился на 28,5% и составил 1,6 миллиона тонн", — сообщает Росморречфлот. Ведомство объясняет рост почти полностью за счет перевалки сухих грузов, объем которой составил 0,9 миллиона тонн (+56,4%). Перевала же наливных грузов выросла на 4,2% до 0,7 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна прибавил 6,6% и составил 57,0 миллиона тонн. При этом перевалка сухих грузов там выросла на 8,8% до 37,0 миллиона тонн, наливных грузов увеличилась на 2,7% — до 20,0 миллионов тонн.

"По сравнению с показателями первого биместра 2023 года (+2,6%) рост грузооборота морских портов РФ существенно ускорился. Также, впервые с начала прошлого года ни в одном из пяти морских бассейнов страны не отмечено сокращения общего объема грузоперевалки", — резюмируют в Росморречфлоте.