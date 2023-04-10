МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в марте 60,5% размещенных на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

Объем привлеченных Минфином РФ средств на аукционах ОФЗ в марте был немного меньше предыдущих месяцев: в целом удалось разместить ОФЗ на общую сумму 207,6 миллиарда рублей по номиналу (в феврале – 321,3 миллиарда рублей). Основной объем размещений, как и месяцем ранее, пришелся на ОФЗ с постоянным доходом (96,5%), на ОФЗ-ИН – 3,5%. В первом квартале Минфин разместил 92% (738,4 миллиарда рублей по номиналу) от плановых значений (800 миллиардов рублей). На отдельных мартовских аукционах спрос на государственные бумаги был минимальным, отметили в ЦБ.

"Основной объем размещений выкупили СЗКО, на них пришлось 60,5% всех размещений. Значительные покупки (21% от размещенных ОФЗ) также осуществили НФО в рамках доверительного управления", — говорится в обзоре.

На вторичном рынке среднедневной объем торгов ОФЗ сократился до 11,6 миллиарда рублей (объем торгов в феврале – 16,8 миллиарда рублей в день). Основными нетто-продавцами, как и в последние месяцы, выступали крупные банки – СЗКО, реализовавшие ОФЗ на сумму 25,4 миллиарда рублей (в феврале – 36,5 миллиарда рублей). Преимущественно продавались краткосрочные и среднесрочные ОФЗ различных типов, а на первичном рынке в марте СЗКО приобрели ОФЗ на 104,4 миллиарда рублей (среднесрочные – на 44,3 миллиарда рублей, долгосрочные – на 60,1 миллиарда рублей).

Физические лица продали ОФЗ на сумму 7,7 миллиарда рублей. Основными покупателями были некредитные финансовые организации – как за счет доверительного управления (22,3 миллиарда рублей), так и за счет собственных средств (11,7 миллиарда рублей).

ПРОДАЖИ АКЦИЙ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Нерезиденты из дружественных стран в марте продали акций на Московской бирже на 1,5 миллиарда рублей против 3,5 миллиарда рублей в феврале, следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ за март.

"Нерезиденты из дружественных стран в марте также осуществляли продажи акций — в целом на 1,5 миллиарда рублей (в феврале — на 3,5 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

В нем также отмечается, что физические лица в марте оставались главным нетто-покупателем акций на Московской бирже, их объем нетто-покупок составил 17,4 миллиарда рублей против 3,9 миллиарда в феврале.

"Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, их доля в марте в среднем составила 80%", — уточняет ЦБ.

Акции в марте также приобретали СЗКО (системно значимые кредитные организации). Их объем покупок составил 1,5 миллиарда рублей. Основными же продавцами акций были НФО (некредитные финансовые организации), реализовавшие акции на общую сумму 17,8 миллиарда рублей, также следует из обзора ЦБ.