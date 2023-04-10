МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Совокупная доля юаня на российских биржевых рынках в марте выросла до рекордных 39% против 34% у пары доллар-рубль, следует из обзора финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. СМИ: Зеленский решил заключить с Польшей сделку ради противостояния России

"Участники рынка продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах на биржевых торгах. Доля операций с валютной парой доллар-рубль уменьшилась до 34% (в феврале – 36%). Совокупная доля юаня (юань-рубль и доллар-юань) на биржевом рынке увеличилась в марте до 39% (в феврале – 37%) от общего объема торгов, что стало очередным рекордным значением", — говорится в обзоре.

Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в марте вырос до 8,2 триллиона рублей по сравнению с 6,7 триллиона в феврале. Среднедневные объемы торгов составили 375 миллиардов рублей.