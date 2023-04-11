МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Возобновление приватизации в условиях зарубежных санкций и ухода иностранцев может привести к тому, что активы будут продаваться достаточно дешево, а покупать их будут финансовые структуры с госучастием, что в итоге приведет лишь к увеличению доли госсектора, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. В ГД внесли проект о приватизации конфискованного у коррупционеров жилья

Ранее глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных инвестиционных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России. В авторской колонке для издания РБК банкир указал, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях "является инструментом, уже неоднократно доказавшим свою эффективность". И, по его словам, отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал.

"Возобновление приватизации в условиях (международных — ред.) санкций и ухода иностранцев может привести к тому, что активы будут продаваться достаточно дешево, а за неимением иностранных "стратегов" покупателями будут финансовые структуры с госучастием, вроде самого ВТБ. Высокая доля госсектора — это не очень хорошо, но своевременность нового раунда приватизации совсем не очевидна", — отметил эксперт.

Кроме приватизации, Костин в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга. Так, по его словам, без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 триллионов рублей, в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа.