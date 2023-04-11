МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российская экономика показала устойчивость к изменению внешних условий, однако процесс ее структурной адаптации еще далек от завершения, говорится в аналитических материалах Банка России. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

"Процесс структурной адаптации занимает длительное время и еще далек от завершения, при этом регуляторные послабления Банка России и меры поддержки правительства Российской Федерации облегчают подстройку к новым условиям", — сообщил регулятор.

При этом Центробанк констатировал, что, несмотря на серьезные вызовы и потрясения, с которыми страна столкнулась в 2022 году, российская экономика оказалась достаточно устойчивой к изменению внешних условий.

"Удалось купировать риски для финансовой стабильности. Финансовая система продолжила работать, несмотря на введенные санкции; российские компании показали высокую степень гибкости и адаптации к новым условиям", — подчеркнули в ЦБ.