МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировую экономику в эпоху глобального перелома, глобальные финансовые риски, а также дедолларизацию и финансовый суверенитет обсудят на ПМЭФ-2023, следует из архитектуры программы форума. Глава МВФ оценила восстановление мировой экономики

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты. Архитектура программы опубликована на сайте форума.

"Основная программа деловых мероприятий в 2023 году разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Всего в рамках четырех блоков основной деловой программы", — говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Как следует из архитектуры программы, в рамках направления "Мировая экономика в эпоху глобального перелома" планируется обсудить глобальные финансовые риски и новые вызовы для внешнего аудита, а также дедолларизацию и финансовый суверенитет.

Заявлены также темы: многополярность и связанность как парадигма международной торговли, глобальная трансформация транспорта и финансирование экономики в эпоху турбулентности. Стало известно, как новый мировой экономический кризис затронет Россию

Кроме того, будут обсуждаться технологический суверенитет России и внедрение искусственного интеллекта в отраслях промышленности.

"Выстраивание технологического суверенитета" — третий тематический блок мероприятий, в рамках которого пройдут сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики: от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса", — говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

В рамках блока планируется обсудить широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта в отраслях промышленности, а также использование искусственного интеллекта в высшем образовании. Планируется также обсудить экспортный потенциал российских IT-технологий и биомедицинскую науку как ключевой фактор достижения национальной безопасности.