МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Предложение главы ВТБ Андрея Костина о возобновлении приватизации в России — интересное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Экономист назвал последствия возможного возобновления приватизации в России

"В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным ", — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул огромный авторитет Костина в банковской сфере и экономике.

"Все-таки он возглавляет второй по величине банк Российской Федерации, и на протяжении, собственно, не одного десятилетия, он наработал огромный авторитет в банковском секторе и как экономист тоже", — добавил Песков.

Ранее банкир призвал возобновить программу приватизации для финансирования приоритетных проектов и привлечения в экономику 70 триллионов рублей за счет увеличения госдолга.