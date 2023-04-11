В Кремле прокомментировали идею Костина о возобновлении приватизации
Песков назвал идею Костина о новой волне приватизации весьма интересной точкой зрения
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Предложение главы ВТБ Андрея Костина о возобновлении приватизации в России — интересное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В Кремле это не обсуждается, но, безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Поэтому здесь, конечно, весьма интересна одна из точек зрения, которая здесь была представлена Костиным ", — сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул огромный авторитет Костина в банковской сфере и экономике.
"Все-таки он возглавляет второй по величине банк Российской Федерации, и на протяжении, собственно, не одного десятилетия, он наработал огромный авторитет в банковском секторе и как экономист тоже", — добавил Песков.
Ранее банкир призвал возобновить программу приватизации для финансирования приоритетных проектов и привлечения в экономику 70 триллионов рублей за счет увеличения госдолга.