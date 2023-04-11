ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%, а в 2024 году — до 3,0%, говорится в докладе международной организации. Глава МВФ оценила восстановление мировой экономики

Согласно табличным значениям, указанным в документе, оба значения понижены в меньшую сторону на 0,1 процентного пункта каждое по сравнению с январским прогнозом.

За 2022 год МВФ оценил рост мирового ВВП в 3,4%.

Развитые экономики мира в 2023 году столкнутся с особенно выраженным замедлением темпов роста ВВП по сравнению с 2022 годом, до 1,3% с 2,7%, также сказано в докладе.

"Развитые экономики, как ожидается, увидят особенно выраженное замедление роста с 2,7% в 2022 году до 1,3% в 2023 году", — говорится в документе организации.

Как отмечается в докладе МВФ, на столь "слабые" темпы роста оказывают влияние меры по борьбе с инфляцией, ухудшение финансовых условий, продолжение конфликта на Украине, а также рост экономической фрагментации.

В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП развитых экономик на 1,4%. МВФ предрек новый виток энергетического кризиса в Европе

Кроме того, согласно докладу, вероятность замедления темпов роста мировой экономики до уровня ниже 2% по итогам 2023 года составляет 25%, что вдвое превышает норму.

"Вероятность снижения глобального роста в 2023 году ниже 2%… в настоящее время составляет около 25%, что вдвое превышает нормальную вероятность", — говорится в документе организации.

Как отмечается в докладе МВФ, рост мировой экономики лишь 5 раз замедлялся ниже уровня 2%, начиная с 1970 года: в 1973-м, 1981-м, 1982-м, 2009-м и 2020-м годах.