2023-04-11T16:25:12+03:00
2023-04-11T16:25:12+03:00
2023-04-11T16:25:12+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230411/840343595.html
МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2023 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Темпы роста мировой торговли в 2023 году замедлятся к 2022 году более чем вдвое и составят 2,4%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно табличным... ПРАЙМ, 11.04.2023
экономика, новости, мвф, мировая торговля, прогноз
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371914.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371914.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371911.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/19/832371911.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230411/840343348.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Темпы роста мировой торговли в 2023 году замедлятся к 2022 году более чем вдвое и составят 2,4%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно табличным значениям, в 2022 году МВФ оценил темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 5,1%. А в 2024 году фонд ожидает роста мировой торговли на 3,5%.
При этом, как отметили в организации, существуют высокие риски снижения ожидаемых темпов роста с возросшей угрозой "жесткого приземления".