ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Темпы роста мировой торговли в 2023 году замедлятся к 2022 году более чем вдвое и составят 2,4%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 и 2024 годах

Согласно табличным значениям, в 2022 году МВФ оценил темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 5,1%. А в 2024 году фонд ожидает роста мировой торговли на 3,5%.

При этом, как отметили в организации, существуют высокие риски снижения ожидаемых темпов роста с возросшей угрозой "жесткого приземления".