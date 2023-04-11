МВФ повысил прогноз по росту ВВП США в 2023 и 2024 годах
МВФ: росту ВВП США в 2023 году составит 1,6 процента, в 2024 — 1,1 процента
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП США в 2023 году до 1,6%, а в 2024 году до 1,1%, говорится в докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, указанным в документе, ожидания роста американской экономики пересмотрены в большую сторону по сравнению с январской оценкой на 0,2 процентного пункта в 2023 году и на 0,1 процентного пункта в 2024 году.
По итогам 2022 года МВФ оценил рост ВВП США в 2,1%.