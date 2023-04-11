ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Нестабильность на финансовом рынке наряду с множеством разнонаправленных индикаторов усилили неопределенность перспектив мировой экономики, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2023 году

"С учетом недавнего усиления нестабильности на финансовом рынке и множественных разнонаправленных индикаторов, туман вокруг перспектив мировой экономики сгустился", — указано в документе организации.

Как отмечается, уровень неопределенности остается высоким, а риски замедления мировой экономики сохранятся до тех пор, пока не будут решены проблемы финансового сектора.

"Жесткое снижение, особенно для развитых экономик, стало значительно большим риском", — отметили в МВФ.

Одновременно с этим, в 2023 году сохраняются все основные негативные факторы, наблюдаемые в 2022 году, включая "геоэкономическую" фрагментацию, ужесточение монетарной политики центробанков для борьбы с инфляцией, "исторически высокие уровни долговой нагрузки" и ситуация на Украине.