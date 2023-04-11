БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр — ПРАЙМ. Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки — на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ предупредил об усилении неопределенности для мировой экономики

Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году рост ВВП Венесуэлы составит 4,5%.

Отмечается, что в текущем году большой рост экономики также покажет Парагвай (4,5%), за ним следуют Эквадор (2,9%), Перу (2,4%), Уругвай (2%), Мексика и Боливия (1,8%), Колумбия (1%).

По мнению экспертов фонда, рост ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки — Бразилии — составит в 2023 году 0,9%. А экономика Аргентины, испытывающая глубокий кризис, вырастет лишь на 0,2%.

По прогнозу МВФ, ВВП лишь одной из стран региона в 2023 год сократится: в Чили этот показатель снизится на 1%, но уже в 2024 году вернется к росту на 1,9%.

В целом, следует из доклада, ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует в текущем году рост на 1,6%.