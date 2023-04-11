БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр — ПРАЙМ. МВФ прогнозирует инфляцию в Аргентине в текущем году на уровне 98,6%, это немного оптимистичнее прогнозов местных аналитиков, следует из доклада Международного валютного фонда. Названа страна Латинской Америки, которая покажет наибольший рост экономики

С такими показателями Аргентина занимает второе место в Латинской Америке по росту потребительских цен, уступая лишь Венесуэле, где инфляция в 2023 году, по данным МВФ, составит 400%.

Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она составит 110%.

Инфляция в Аргентине за два месяца текущего года составила 13,1%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.