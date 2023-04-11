МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Банк России c конца мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года, говорится в сообщении регулятора. Профицит текущего счета платежного баланса России упал на 73,4 процента

"Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы", — пишет ЦБ.