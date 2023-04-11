МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России опустилась до 3,3% по состоянию на 3 апреля, а к концу месяца она составит менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов

"По состоянию на 3 апреля — от председателя Центрального банка, мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает — инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он добавил, что к концу месяца инфляция ожидается "менее 3%".

Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, отметил президент.

"Важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что это также может повлиять "и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места".

"И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", — подчеркнул Путин.