МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Необходимо увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы, поскольку по отдельным направлениям не хватает рабочих рук, использовать кадровый потенциал регионов, заявил президент России Владимир Путин. Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу апреля до трех процентов

"С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5%, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Во-вторых, по словам президента, нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере. "В результате можно задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв", — отметил глава государства.

"И третье — важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", — добавил Путин.