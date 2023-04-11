МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Необходимо поддерживать спрос на рынке недвижимости, заявил президент России Владимир Путин. Путин ждет больших поступлений в бюджет от нефтегазовых доходов

"Прежде всего, нужно поддержать спрос на жилье", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее он отметил, что на рынке недвижимости происходит затоваривание, надо снижать эти риски и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного рынка.

"Видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора.