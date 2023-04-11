ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Очень сильный фискальный импульс обеспечивает поддержку экономике РФ в 2022 и 2023 годах, заявил главный экономист, директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

"Сильным источником доходов российской экономики являлся экспорт энергоносителей с очень-очень высокими энергетическими ценами, что помогло поддержать экономическую активность. В дополнение к этому был очень сильный фискальный импульс в России в 2022 году, который продолжается в 2023 году", — сообщил он на вопрос РИА Новости о драйверах роста российской экономики.

При этом, как отметил Гуринша, по оценкам МВФ доходы российской экономики будут снижаться, что сделает ситуацию более сложной для фискальных властей.

Ранее во вторник МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики РФ в 2024 году до 1,3% после сокращения на 2,1% в 2022 году, что совпало с оценкой Росстата.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2%, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается.

Текущий прогноз предполагает снижение экономики РФ в 2023 году на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.