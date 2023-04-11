МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд на фоне роста всеобщей финансовой неуверенности прогнозирует, что экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран "большой семерки" в 2023 году, говорится в докладе МВФ. В МВФ назвали фактор, обеспечивающий поддержку российской экономике

По прогнозам фонда, в этом году ВВП Великобритании сократится на 0,3% и лишь в следующем году вырастет на 1%, что сделает страну вторым членом G7 после Германии, столкнувшимся с экономическим спадом.

Как сообщает МВФ, главными причинами спада экономики становятся высокая инфляция и рост цен на энергоносители.

"По нашим прогнозам 2023 год будет экономически трудным для Великобритании, но рост ее экономики восстановится в 2024", — прокомментировал ситуацию главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в своем блоге.

Он также добавил, что МВФ поддерживает действия мировых банков по борьбе с рекордной за 40 лет инфляцией (в Великобритании она в данный момент составляет 10,4%), но уточнил, что рост процентных ставок может привести к вскрытию основных проблем финансовой системы.

В Великобритании на фоне рекордной инфляции наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.