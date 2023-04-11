МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны. ЦБ предупредил о возможном замедлении ипотеки

"Канада 5 апреля 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Эти организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании", — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.