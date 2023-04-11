ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Доминирование американского доллара со временем будет все больше снижаться, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла.

"Я думаю, что со временем доллар будет все менее и менее доминирующей (валютой)", — сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

При этом Медалла отметил, что пока сокращение влияния американской валюты идет медленно.

Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, отметил он.

"Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки. В этом преимущество доллара США — есть очень большой рынок государственных ценных бумаг", — сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.