МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия обладает большим потенциалом для развития рынка акционерного капитала: в свободном обращении находится только 10% акций против 80% во многих других странах, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, заявила Набиуллина

"Нужно больше внимания обращать на привлечение акционерного капитала или то, что называют долевым финансированием. Долг — это только дополнительный источник для компаний, ни одна компания не может развиваться без капитала, капитал формируется за счет реинвестирования прибыли, за счет привлечения новых акционеров. А для этого необходим рынок капитала", — сказала она, выступая в Госдуме.

"У нас здесь огромный потенциал для роста. Если сравнивать нас с другими странами, у нас в свободном обращении находятся всего 10% акций, во многих странах это 80%", — подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, этот вопрос потребует принятия дополнительных мер, регулятор работает здесь вместе с правительством.

Набиуллина добавила, что важно создавать механизмы привлечения капитала на разных стадиях жизненного цикла компаний — от стартапов до более крупных форм. Она отметила, что пока принятых мер не достаточно, но регулятор уже подготовил пакет стимулирующих мер.