МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки

"В конце апреля будет очередное заседание совета директоров, мы будем уточнять наш макропрогноз, это будет опорное заседание", — сказала глава ЦБ.

Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%, а ВВП может как снизиться, так и вырасти на 1%.