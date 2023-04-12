2023-04-12T10:31:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230412/840348103.html
Центробанк уточнит макропрогноз в апреле
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "В конце апреля будет очередное заседание совета директоров, мы будем... ПРАЙМ, 12.04.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина, макропрогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В конце апреля будет очередное заседание совета директоров, мы будем уточнять наш макропрогноз, это будет опорное заседание", — сказала глава ЦБ.
Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%, а ВВП может как снизиться, так и вырасти на 1%.