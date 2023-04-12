МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Антикризисные меры — мощное "лекарство", но у него есть "побочные эффекты", из-за чего нужно прекращать их использовать, как только можно справиться без них, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки

"Антикризисные меры – это такое мощное лекарство, и как у мощного лекарства, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справиться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное. И ровно так мы действовали. Меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация немного успокоилась. Полностью убрать их невозможно", — сказала она, выступая в Госдуме.

Она добавила, что, на взгляд ЦБ, валютный контроль должен защищать от санкционного давления, но при этом "как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности". "И к такому балансу мы стремимся", — добавила она.