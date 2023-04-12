МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Часть соглашения по "зерновой сделке" не функционирует, на сегодняшний день перспективы ее не такие уж хорошие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поляков пытаются накормить украинским техническим зерном

"По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают перспективы продления "зерновой сделки".

Песков добавил, что ООН прилагает определенные усилия по выполнению сделки, но получается не все.

"Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, исключительно в связи с тем, что ровно половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор. Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается", — пояснил он, отвечая на вопрос, как сделка выполняется сейчас.

"Зерновая сделка", заключенная Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ настаивает на пакетном характере "зерновой сделки" и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней — до 18 мая 2023 года.