СТАМБУЛ, 12 апр — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) возобновил в среду проверки судов в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла. В Кремле заявили, что перспективы "зерновой сделки" не такие уж хорошие

Совместный координационный центр во вторник не смог провести досмотры судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, поскольку сторонам требовалось больше времени для достижения договоренности об оперативных приоритетах, отмечал ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"СКЦ сегодня проводит проверки судов", — рассказала Палла.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.