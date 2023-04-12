ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень государственного долга США в 2023 году увеличится до 122,2% ВВП и продолжит расти, в 2028 году он достигнет 136,2% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Названы страны, сильнее всех сократившие вложения в госдолг США

Согласно табличным расчетам организации, в 2024 году американский госдолг вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП, и дальше продолжит повышаться.

По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг США составил 121,7% ВВП.