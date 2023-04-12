МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 5% в годовом выражении после роста на 6% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, заявила Набиуллина

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с мая 2021 года.

В месячном выражении потребительские цены в США за март выросли на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Аналитики, порошенные порталом DailyFX, ожидали показатели на уровне 5,2% и 0,2% соответственно.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 5,6% с 5,5% месяцем ранее, а в месячном – замедлилась до 0,4% с уровня февраля в 0,5%.

В частности, цены на продовольствие в США в марте не изменились в месячном выражении, на энергоносители — снизились на 3,5%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 8,5%, а энергоносители подешевели на 17%.