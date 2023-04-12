МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Москва в ответ на санкции Оттавы закрыла въезд для 333 канадцев, в том числе политиков и других лиц, причастных к распространению русофобии, сообщили в МИД РФ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список

"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в "стоп-лист" внесли различных представителей канадского руководства, парламентариев, активистов и атлетов, причастных к распространению русофобии. Данная мера принята с целью побудить попавших в черный список изменить свое поведение.

В запретный список вошли генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, министр финансов провинции Онтарио Питер Бетленфалви, министр по делам соцучреждений, министр по вопросам законодательства провинции Онтарио и другие политики, а также спортсмены, в частности олимпийские чемпионы по фигурному катанию Меган Дюамель и Теса Верчью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею с шайбой Джейна Хеффорд, фристайлистка-олимпийская чемпионка Дженнифер Хейл и другие.