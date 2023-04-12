ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте мирового объема государственного долга почти до 100% ВВП в 2028 году является не магической цифрой, а поводом для обсуждения, заявил в среду глава департамента бюджетно-налоговых отношений МВФ Витор Гаспар. МВФ спрогнозировал уровень госдолга России в 2023 — 2028 годах

В среду МВФ опубликовал доклад, согласно которому совокупный глобальный госдолг в 2028 году достигнет 99,6% мирового ВВП в результате последовательного безостановочного роста начиная с 2022 года. В 2023 году, по оценкам МВФ, мировой госдолг вырастет до 93,3% ВВП.

"Не существует магических цифр. Эти значения — это очень хорошая стартовая точка для обсуждения", — сообщил он во время выступления на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Гаспар отметил, что, по мнению МВФ, не существует "механической" связи между значением показателей и принятием "политических решений".

Представитель МВФ также добавил, что в мире сохраняется "огромная разница" в динамике уровня госдолга между отдельными странами, в первую очередь, США и Китая, уровни госдолга которых "значительно превышают среднее значение в мире".