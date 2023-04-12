ЖЕНЕВА, 12 апр — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что темпы спада производства в России в 2023 году замедлятся до 1,3% с 2,1% в 2022 году, при этом результаты прошлого года были значительно улучшены, следует из данных, опубликованных организацией на своем сайте. МВФ спрогнозировал уровень госдолга России в 2023 — 2028 годах

В таблице ЮНКТАД изменений объема производства в экономике в 2022 году по странам указано, что падение российского производства в 2022 году оценивается в 2,1%, в то время как предыдущий прогноз, опубликованный в сентябре прошлого года, предусматривал снижение на 7,4%.

В 2023 году ЮНКТАД прогнозирует падение российского производства на 1,3%.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики РФ в 2024 году до 1,3%.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской спецоперацией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.