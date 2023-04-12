ЖЕНЕВА, 12 апр — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ухудшила свою оценку по росту мирового ВВП до 2,1%, ожидает глобальный экономический спад, говорится в обновленном отчете о торговле и развитии, опубликованном на сайте организации. В МВФ оценили вероятность роста мирового госдолга до 100 процентов ВВП

"Ожидается, что глобальный рост будет ниже, чем прогнозировалось, что предвещает экономический спад. Развивающиеся страны сталкиваются с растущей задолженностью и недостаточной международной поддержкой, что может привести к еще одному потерянному десятилетию", — сказано в документе.

Там же отмечается, что "ежегодный рост в широких сегментах мировой экономики будет ниже показателей, зафиксированных до пандемии, и намного ниже показателей десятилетия высоких темпов роста, предшествовавших мировому финансовому кризису" 2008 года, что грозит "разрушительными последствиями для экономик развивающихся стран". МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

По данным ЮНКТАД, повышение процентных ставок обойдется развивающимся странам в течение следующих нескольких лет более чем в 800 миллиардов долларов. "Глобальный рост в 2023 году снизится до 2,1% по сравнению с прогнозируемыми 2,2% в сентябре 2022 года, при условии, что неблагоприятные последствия повышения процентных ставок будут ограничены банковскими потрясениями и мерами по спасению в первом квартале", — ожидает ЮНКТАД.

Организация отмечает, что 81 развивающаяся страна (за исключением Китая) потеряла 241 миллиард долларов международных резервов в 2022 году.

"Чрезмерная задолженность приведет к кризису в области развития и усилению неравенства, поскольку 39 стран заплатят своим внешним государственным кредиторам больше, чем они получили в виде новых займов, что негативно скажется на государственных инвестициях и социальной защите", — подчеркивается в докладе.