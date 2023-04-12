МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37% с 0,46% в феврале, в годовом выражении — до 3,51% с 10,99% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году

Рост цен в марте вернулся к значениям ноября прошлого года в 0,37%, в годовом выражении инфляция находится на минимуме с июля 2020 года.

"В марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 101,67%", — говорится в документе.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в марте в месячном выражении замедлилась до 0,13% с 0,79% в феврале. В годовом выражении рост цен на продовольствие составил 2,57%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,14%, в годовом выражении — на 0,12%. Услуги в марте подорожали на 0,97% к февралю; рост цен год к году — 9,73%.

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 0,7%) в Республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях в связи с удорожанием услуг на 1,2-2,4%.

При этом, недельная инфляция в России с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11%, с начала года потребительские цены выросли на 1,84%, отмечает Росстат.

"За период с 4 по 10 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 101,84%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,3% с 1,3% на предыдущей отчетной неделе. В том числе огурцы подорожали на 2%, бананы — на 1,2%, капуста — на 0,2%, лук — на 0,1%. В то же время цены на свеклу снизились на 1,1%, морковь — на 0,7%, картофель — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, помидоры — на 0,2%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевели мука и гречка — на 0,65% и 0,6% соответственно. Также снизились цены на молоко и соль — на 0,4%, маргарин, вермишель, свинину — на 0,3%, мясо кур, сливочное масло, яйца и мясные консервы для детского питания — на 0,2%, на сыры, сосиски и сардельки, сметану, творог и макаронные изделия — на 0,1%.

Подорожали 14 наименований продуктов, сильнее всего — баранина, в среднем на 0,55%. Следом идет подсолнечное масло — выросло в цене на 0,31%, рис и чай — на 0,3%, мороженая рыба, сахар, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,2%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и овощные консервы для детского питания — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на сухие корма для домашних животных — на 0,41%, зубные пасты — на 0,3%, туалетную бумагу — на 0,25%, зубные щетки — на 0,15%, спички и подгузники — на 0,13%, хозяйственное мыло — на 0,1%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,6%, на порошки стиральные — на 0,3%, туалетное мыло — на 0,2%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни — на 0,4%, мужские носки — на 0,2%, детские кроссовки — на 0,15%, женские эластичные колготки — на 0,56%.

Цены на телевизоры на отчетной неделе снизились на 0,68%, на электропылесосы — на 0,4%, на смартфоны — на 0,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 4 по 10 апреля выросла на 0,03%, иностранного — на 0,06%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Росстат за период с 4 по 10 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе комбинированные анальгетики подорожали на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,33%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" — на 0,28%, препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,2%, поливитамины — на 0,14%. Цены на корвалол снизились на 0,2%, мазь "Левомеколь" и валидол – на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса резко выросла — до 8,27% с 1,6% на предыдущей отчетной неделе.

Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что инфляция в конце первого квартала снизится существенно год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.