МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 4 по 10 апреля выросли в среднем на 0,3% против 1,3% неделей ранее, вклад внесли подешевевшие помидоры и ощутимое замедление темпа роста цен на огурцы, следует из данных Росстата. Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37 процента

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%", — сообщает Росстат. На прошлой неделе средний показатель прибавил 1,3%. Огурцы прибавили в цене 2% против 5,96% неделей ранее, а помидоры подешевели на 0,24% против роста на 0,68% с 28 марта по 3 апреля.

Яблоки подешевели на 0,39%, бананы прибавили 1,19% (на предыдущей неделе яблоки подорожали на 0,55%, а бананы — на 0,54%).

В то же время цены на репчатый лук с 4 по 10 апреля выросли на 0,08% (на предыдущей неделе — снизились на 0,96%), на столовую свеклу – стали ниже на 1,08% (до этого — на 0,83%), картофель и морковь стали дешевле на 0,6% и на 0,67% (неделей ранее картофель подешевел на 0,66%, а морковь — на 0,34%). Капуста на отчетной неделе подорожала на 0,23%, на предыдущей — подешевела на 0,04%.