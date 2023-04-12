МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России в марте замедлилась до 0,37 процента

"На неделе с 4 по 10 апреля 2023 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 3,15% год к году", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции в России с мая 2020 года (тогда она составила 3%, затем в июне ускорилась до 3,2%).

Министерство указывает, что в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,03% после роста на 0,17% неделей ранее, прежде всего, за счет снижения темпов удорожания плодоовощной продукции (0,3% после роста на 1,26%). На продовольственные товары за исключением овощей и фруктов околонулевой рост цен (0,01% после 0,07%).

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились (0,00% после 0,03% на предыдущей неделе)… В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг на отчетной неделе цены выросли на 0,41% (рост на 0,19% неделей ранее) за счет повышения цен в сфере туристических услуг (3,53% после 0,67%) из-за удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (8,27% после 1,58%)", — отметили в Минэкономразвития.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам говорил, что к концу апреля инфляция ожидается "менее 3%". При этом он вновь подчеркнул, что важно избегать как ускорения, так и замедления инфляции.

Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле.