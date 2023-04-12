ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США может перестать повышать процентные ставки по итогам каждого нового заседания, заявила в среду президент федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. В ФРС США призвали поднять ставки выше пяти процентов

"Мы не будем слепо продолжать повышение процентных ставок. Ужесточение (монетарной) политики достигло точки, в которой мы не ожидаем повышения ставок на каждом заседании", — сообщила она в среду.

Дейли подчеркнула, что ФРС не будет продолжать безостановочное повышение ставок до тех пор, пока уровень инфляции в США не снизится до целевого уровня в 2%.

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5% с 6% месяцем ранее, аналитики ждали замедления роста цен до 5,2%. Замедление инфляции в стране сильнее ожиданий может быть сигналом для инвесторов об окончании цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшее время. По данным CME Group, около 74% аналитиков ждут повышения на 25 базисных пунктов по итогам майского заседания, остальные опрошенные ждут сохранения ставки на текущем уровне.

Снижение показателя инфляции также учтет ФРС США на своем следующем заседании по учетной ставке 3 мая. Решения регулятора затрагивают стоимость доллара, и инвесторы внимательно следят за любыми сигналами о следующих шагах Федрезерва.