МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте составил 378,076 миллиарда долларов против дефицита в 262,434 миллиарда в феврале, следует из отчета министерства финансов страны. МВФ спрогнозировал, каким будет госдолг США в 2023 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за март составит 302 миллиарда долларов.

Годом ранее в марте в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 192,634 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 36,1% в годовом выражении и составили 691,317 миллиарда долларов, а доходы, напротив, снизились на 0,6%, до 313,24 миллиарда долларов.