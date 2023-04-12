МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ряд участников мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США рассматривали сохранение базовой процентной ставки на прежнем уровне, однако признали целесообразность повышения ее на 25 базисных пунктов в текущих условиях; регулятор прогнозирует начало "мягкой" рецессии в стране к концу года, следует из протокола заседания. Представитель ФРС раскрыла планы регулятора по ставкам

"Несколько участников отметили, что в ходе обсуждений монетарной политики они рассматривали целесообразность сохранения целевого диапазона (базовой ставки – ред.) на этом заседании. Они отметили, что это позволит получить больше времени для оценки финансового и экономического влияния недавних событий в банковском секторе и общего ужесточения денежно-кредитной политики", — говорится в документе.

Эти же участники указали на то, что действия, предпринятые ФРС в координации с другими государственными учреждениями, помогли успокоить условия в банковском секторе и снизить краткосрочные риски для экономической активности и инфляции. Таким образом, они сочли целесообразным повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов на фоне повышенной инфляции и стремления снизить ее до целевого уровня в 2%, а также хороших экономических данных.

В то же время несколько участников отметили, что посчитали бы повышение ставки на 50 базисных пунктов целесообразным, если бы не произошло волнений в банковском секторе. В целом многие участники заседания отметили, что ситуация вокруг американских банков заставила их снизить ожидания по ставке.

Учитывая оценку потенциальных экономических последствий ситуации в банковском секторе, участники заседания прогнозируют "мягкую" рецессию, которая начнется в стране конце этого года, а также восстановление после нее в течение следующих двух лет.

ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.