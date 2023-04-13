2023-04-13T12:16:55+03:00
2023-04-13T12:16:55+03:00
2023-04-13T12:16:55+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230413/840360567.html
ФСБ зафиксировала более пяти тысяч кибератак на критическую инфраструктуру
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С начала 2022 года на критическую инфраструктуру РФ было совершено свыше 5 тысяч кибератак, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано... ПРАЙМ, 13.04.2023
экономика, новости, россия, фсб, критическая инфраструктура, хакеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. С начала 2022 года на критическую инфраструктуру РФ было совершено свыше 5 тысяч кибератак, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России", — говорится в заявлении.
Как отмечается, избежать серьезных последствий помогли своевременные действия.