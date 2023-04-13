МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. С начала 2022 года на критическую инфраструктуру РФ было совершено свыше 5 тысяч кибератак, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Хакеры в России покупают рекламу, чтобы "зацепить" жертв в поисковиках

"ФСБ РФ с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России", — говорится в заявлении.

Как отмечается, избежать серьезных последствий помогли своевременные действия.