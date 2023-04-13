МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, повышающий штрафы за продажу сигарет, кальянов и вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Аналитики выяснили, сколько курильщиков в России предпочитают вейпы

Под действие документа попадет вся табачная и никотинсодержащая продукция, а также устройства для ее потребления. Размер штрафа для физлиц вырастет вдвое и составит 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 70 тысяч); для юридических лиц – 400-600 тысяч рублей (сейчас — от 150 до 300 тысяч).

Кроме того, предусматривается ужесточение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление никотинсодержащей продукции: штрафы для граждан вырастут с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч; для родителей и опекунов – до 5-7 тысяч рублей (сейчас 2-3 тысячи).

Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Поправки в Уголовный кодекс внесут на следующей неделе.

"Дальше мы готовим уже уголовное (наказание — ред.), смотрим составы, сейчас этим занимаемся ", — сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.